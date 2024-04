Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Zeit von Samstag (13.04.) 22:30 Uhr und Montag (15.04) 19:45 Uhr, ereignete sich in der Weingärtenstraße in Kelsterbach, auf Höhe der Hausnummern 35-37, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, blauen Skoda Fabia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1500 Euro.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer: 06107-71980.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell