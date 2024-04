Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Geldbörse aus Handschuhfach erbeutet

Hirschhorn (ots)

In einen VW Tiguan, der in der Klingenstraße parkte, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen dem späten Samstagabend (13.04.)und Sonntagabend (14.04.), 18.00 Uhr, ein. Die Kriminellen suchten nach Wertgegenständen und erbeuteten anschließend aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Inhalt. Ein Tatzusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat im "Alten Brombacher Weg" (wir haben berichtet) wird von der Polizei vermutet.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

