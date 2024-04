Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Lagereinbruch am Friedhof/Bohrhammer und Kraftstoff erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Auf einen Bohrhammer und Kraftstoff hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagmittag (12.04.) und Montagmorgen (15.04.) bei einem Einbruch in das Lager des Waldfriedhofs am Waldweg abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Lager und ließen anschließend die Beute mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.

