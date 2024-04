Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Porsche im Visier Krimineller

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Dieburg (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag (13.4.), als sie an einem grauen Porsche Panamera GTS beide Frontscheinwerfer ausbauten. Nachdem die Kriminellen den in der Straße "Nordring" geparkten Sportwagen bearbeitet hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das mit den weiteren Ermittlungen betraute Kommissariat 21/22 aus Darmstadt bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell