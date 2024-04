Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Blaues Yamaha Motorrad gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (12.4.) 20.30 und Samstagmorgen (13.4.) 9 Uhr entwendeten Kriminelle ein blaues Yamaha YZF 125-A Motorrad, das auf einem privaten Parkplatz in der Merckstraße geparkt war. An dem Motorrad waren keine Kennzeichenschilder angebracht. Nachdem der Besitzer den Diebstahl seiner Maschine anzeigte, hat das Kriminalkommissariat 21/22 ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Verbleib des Motorrades geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

