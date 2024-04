POL-DA: Raunheim: Baucontainer aufgebrochen/Werkzeug entwendet

Darmstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (14.04.) sowie am Abend desselben Tages ereigneten sich zwei Überfälle in Darmstadt. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Sonntagmorgen, gegen 2:15 Uhr, kam es zu einem Überfall auf dem Willy-Brandt-Platz. Zwei unbekannte Täter griffen einen 28-jährige Mann an, schlugen auf ihn ein und raubten die ...

