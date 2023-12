BPOL-KL: Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk - Bundespolizei rettet Urlaub

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk - Bundespolizei rettet Urlaub

Am Morgen des 15. Dezember 2023 war der Schreck groß, als ein Ehepaar nach Verlassen des Zuges am Flughafen in Frankfurt am Main feststellte, dass ihr Rucksack liegen geblieben war. In dem Rucksack befanden sich neben ca. 2000EUR auch die Ausweisdokumente sowie die Unterlagen für die geplante Urlaubsreise. Das Paar informierte die Bundespolizei, die in Mainz die Einfahrt des Zuges gerade abpassen konnte. Die Polizisten durchsuchten den Zug nach dem Rucksack ab und konnten die vergessene Tasche tatsächlich auffinden. Es fehlte nichts. Da die Besitzer des Rucksacks nur zweieinhalb Stunden später ihren Flug antreten wollte, nahmen sich die Polizisten der Sache an und fuhren kurzer Hand mit dem nächsten Zug an den Flughafen Frankfurt und übergaben den beiden Reisenden ihr Hab und Gut. Diese waren sehr erleichtert und vielen den Beamten regelrecht um den Hals. Sie hatten ein ganzes Jahr gespart, um endlich mal wieder einen Urlaub machen zu können. Über Weihnachten und Neujahr wollten sie verreisen. Nun steht dem Vorhaben nichts mehr im Wege und ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk ist dies zudem. Hoffentlich erholt sich das Ehepaar rasch von dem Schreck und genießt den Urlaub umso mehr.

