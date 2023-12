Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verletzt Bundespolizistin

Mainz (ots)

Am frühen Morgen des 9. Dezember 2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz darüber informiert, dass ein Mann Personen im Mainzer Hauptbahnhof angreift. Die Polizisten konnten den 28-jährigen Deutschen auf Bahnsteig 1 antreffen, wo er gerade auf einen Reisenden losging. Die Streife schritt sofort ein und stoppte den Angreifer, indem sie ihn zu Boden brachte. Hierbei leistete der Mann Widerstand und setzte sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr. Er wurde von den Bundespolizisten festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen in die Dienststelle verbracht. Bei dem Deutschen wurde ein Atemalkoholwert von 1,51 Promille festgestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann eine Frau zuvor verfolgte, von Hinten angriff und an den Haaren hinter sich herzog. Er ließ erst von der Frau ab, als Zeugen dieser zur Hilfe kamen. Daraufhin begab er sich auf Bahnsteig 1. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Bei der Widerstandshandlung erlitt eine Beamtin Prellungen an den Knien und war daraufhin nicht mehr dienstfähig. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

