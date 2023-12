Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann droht mit Messer - Jugendlicher revanchiert sich mittels Reizstoff

Mettenheim (ots)

Am frühen Nachmittag des 11. Dezember 2023 kam es in der S6 von Mainz nach Worms zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Ein 63-jähriger Deutscher und eine Gruppe von Jugendlichen gerieten hierbei aneinander. Im Verlauf der Streitigkeiten zog der 63-Jährige ein Messer und bedrohte damit die Personen. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in einen anderen Teil des Zuges. Während des Halts am Bahnhof Mettenheim revanchierte sich mutmaßlich einer der Jugendlichen, er ging zurück zu dem Mann und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Gruppe der Jugendlichen verließ den Zug und entfernte sich aus dem Bahnhof. Die Notfallleitstelle informierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz über den Vorfall. Vor Ort konnte durch die Polizisten nur noch der 63-jährige Mann angetroffen werden, der durch den Sprühangriff starke Augenreizungen erlitt. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ. Das Messer des Mannes wurde beschlagnahmt und er wurde nach der Versorgung durch den Rettungsdienst sowie Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Weitere Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Gegen den 63-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten jugendlichen Täter eingeleitet.

