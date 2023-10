Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Jugendclub

Nordhausen (ots)

Auf eine Playstation, Konsolen und diverse Spiele hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Der oder die Täter drangen über ein rückwärtiges Fenster in einen Jugendclub in der Ostrower Straße ein. Anschließend konnten die Eindringlinge unerkannt flüchten. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

