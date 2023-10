Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 1500 Euro Sachschaden an Aussichtspunkt

Greußen (ots)

Unbekannte verursachten im Kyffhäuserkreis einen Sachschaden von 1500 EUR an der Schutzhütte eines Aussichtspunktes in der Nähe von Greußen. Der oder die Täter beschädigten den Tisch, der sich auf dem sogenannten Hängsberg befindet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. Oktober, 08.25 Uhr, und dem 9. Oktober, 10.50 Uhr. Die Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen entgegen.

Aktenzeichen: 0264287

