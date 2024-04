POL-DA: Groß-Bieberau: Nachtragsmeldung zu "Gebäudebrand in Groß-Bieberau"

Rüsselsheim (ots) - Auf einen Bohrhammer und Kraftstoff hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagmittag (12.04.) und Montagmorgen (15.04.) bei einem Einbruch in das Lager des Waldfriedhofs am Waldweg abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Lager und ließen anschließend ...

mehr