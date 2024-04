Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Wadersloher Straße war nach Verkehrsunfall gesperrt

Warendorf (ots)

Am Montag, 1.4.2024, 12.00 wurde die Wadersloher Straße in Stromberg nach einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Ein 21-jähriger Stromberger bog mit seinem Pkw von einer Zufahrt nach links auf die Wadersloher Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 44-Jährigen, der die Wadersloher Straße in Richtung Stromberg befuhr. In dessen Pkw saß eine 16-Jährige. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 21-Jährige, seine 20-jährige Beifahrerin aus Stromberg und die Wadersloherin 1eicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Stromberger zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto des 21-Jährigen wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

