POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Dieb nach Trickdiebstahl wiedererkannt und festgenommen

Freiburg (ots)

Freiburg-Stühlinger: Am Dienstag, 26.09.2023, wurde ein 28-Jähriger zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls in der Schnewlinstraße. Der Geschädigte bemerkte den Tatverdächtigen bereits beim Überqueren der Wiwili-Brücke hinter sich. In der Schnewlinstraße sprach er den Geschädigten schließlich an und versuchte diesen zu umarmen. Der spätere Tatverdächtige ließ jedoch schnell wieder davon ab und entfernte sich. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass ihm sein Smartphone entwendet wurde. Am darauffolgenden Tag erkannte der Geschädigte den bis dahin unbekannten Tatverdächtigen vor einem Supermarkt in der Engelberger Straße, welcher sogar die gleiche Kleidung als am Tattag trug. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 27-jährigen Tatverdächtigen mit algerischer Staatsbürgerschaft vorläufig festnehmen. Dank dem aufmerksamen Geschädigten muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

