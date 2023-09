POL-FR: BAB 5 bei Freiburg: Verkehrsunsicherer Transporter aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots) - Ein ordnungsgemäß in der Ledergasse in Schönau geparkter Opel Astra wurde am Mittwoch, 27.09.2023, zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Opel stand am Straßenrand geparkt und wurde am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Polizeiposten Oberes ...

