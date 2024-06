POL-MK: Räder demontiert und gestohlen

Schalksmühle (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde an der Bushaltestelle Schal in Winkeln ein grüner Cityroller gestohlen. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei Kastenwagen in der Straße stoppten. Aus einem schwarzen Kastenwagen stiegen drei Männer aus und luden den Cityroller in ihr Fahrzeug. Bei dem Wagen handelt es sich wahrscheinlich um einen Nissan mit Wuppertaler Kennzeichen. (cris) Rückfragen bitte an: ...

mehr