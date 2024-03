Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen BAB 6: Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn, zwei Fahrzeuge beteiligt, PM Nr. 2

Schwetzingen, BAB6 (ots)

Am 29.03.2024, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Ford die A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Höhe Brühl kommt dieser zunächst nach links von der Fahrbahn ab und gerät daraufhin über beide Fahrstreifen ins Schleudern. Auf dem linken Fahrstreifen kollidiert der 20-Jährige sodann mit einem VW eines 44-jährigen Geschädigten. Im weiteren Verlauf kollidiert der Unfallverursacher wiederum beidseitig mit den Leitschutzplanken. Die linksseitig befindlichen Leitschutzplanken wurden durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Durch das Unfallgeschehen wurde der Geschädigte leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell