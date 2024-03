POL-MA: Sinsheim: Verkehrsunfall auf der K4176 - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am 28.03.2024 ereignete sich gegen 17:10 Uhr, Höhe Wallstadt, ein Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Viernheim. Hierbei fuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Suzuki auf einen vor ihr abbremsenden Audi auf. Die 24-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Geschädigte blieb unverletzt. ...

mehr