Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

BAB A6: Auffahrunfälle auf der BAB A6

Mannheim (ots)

Am 28.03.2024 ereignete sich gegen 17:10 Uhr, Höhe Wallstadt, ein Verkehrsunfall auf der A6 in Fahrtrichtung Viernheim. Hierbei fuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Suzuki auf einen vor ihr abbremsenden Audi auf. Die 24-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Geschädigte blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin musste mit einem Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Der Pkw des Geschädigten blieb fahrbereit, wies jedoch ebenfalls einen Schaden in Höhe von 15.000 EUR auf.

Nahezu zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall, bei welchem ein 41-jähriger Unfallverursacher mit seinem Ford auf den vor ihn befindlichen Seat eines 36-jährigen Geschädigten auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Der Pkw des 36-jährigen Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Während den Unfallaufnahmen bestanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen, sowie ein Rückstau von etwa 6 km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell