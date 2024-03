Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen BAB 6: Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn, zwei Fahrzeuge beteiligt, PM Nr. 1

Schwetzingen, BAB6 (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug gegen 15:15 Uhr auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz hinter der Anschlussstelle Schwetzingen ins Schleudern und stürzte in die Mittelleitplanke. Diese wurde hierdurch auf ca. 50 Meter beschädigt. Ein folgendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verunfallte ebenfalls. Die Autobahn A 6 ist derzeit auf zwei Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

