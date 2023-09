Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstag missachtete um kurz vor 16 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Opel die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers an der Kreuzung Wotanstraße/ Malvenweg, so dass das Auto mit einem von rechts aus dem Malvenweg kommenden BMW zusammenprallte. Durch die Kollision kam der Opel ins Schleudern und rammte so einen Steinpfosten auf einem Grundstück in der Wotanstraße. An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst und es entstand ein hoher Sachschaden, der auf 30.000 Euro geschätzt wird. Die 79-jährige Fahrerin sowie ihre 55-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallfahrerin verweigerte eine medizinische Behandlung.

Sie muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung sowie einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

