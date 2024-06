Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Papiercontainer und Büsche abgebrannt - 22-jährige Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, standen an der Worthstraße, Ecke Honseler Straße, zwei Papiercontainer in Flammen. Sie brannten komplett nieder. Das Feuer sprang auf eine nahe gelegene Hecke über und zerstörte auch drei Büsche. Zeugen berichteten von zwei Tatverdächtigen. Eine von ihnen war die bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getretene 22-jährige Lüdenscheiderin. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckte die Polizei die alkoholisierte Frau in der Nähe und nahm sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Sie bestreitet die Tat. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell