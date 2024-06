Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Eine 52-jährige Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Markt an der Unteren Promenade bestohlen. Während sie zwischen 12.30 und 13 Uhr ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse weg war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. (cris)

