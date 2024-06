POL-PDLU: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Speyer / Otterstadt (ots) - Bereits in der Nacht zum Freitag, den 31.05.2024 kam es im Zeitraum von ca. 20 bis 06 Uhr zu zwei Einbrüchen in PKW in Otterstadt. Hierbei wurden bei einem in der Luitpoldstraße geparkten VW Golf sowie bei einem in der Friedhofstraße in Otterstadt geparkten PKW Skoda Fabia die Dreiecksscheiben eingeschlagen. Aus dem VW Golf wurden Gegenstände entwendet, wohingegen der Skoda lediglich ...

mehr