POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz dritter Strohhutfesttag

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Freitag, den 31.05.2024, gegen 05:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Binnendamm in Bobenheim-Roxheim, auf dem dortigen ehemaligen Sportplatz am Altrhein, ein PKW in Brand. Dieser brannte vollständig aus. An dem Mazda (älteres Bauhjahr) entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: ...

