Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW sowie weitere Versuche

Speyer / Otterstadt (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag, den 31.01.2024 kam es im Zeitraum von ca. 20 bis 06 Uhr zu zwei Einbrüchen in PKW in Otterstadt. Hierbei wurden bei einem in der Luitpoldstraße geparkten VW Golf sowie bei einem in der Friedhofstraße in Otterstadt geparkten PKW Skoda Fabia die Dreiecksscheiben eingeschlagen. Aus dem VW Golf wurden Gegenstände entwendet, wohingegen der Skoda lediglich durchwühlt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

Auch bei einem in Speyer im Eibenweg geparkten PKW Chevrolet wurde im Zeitraum von Donnerstag, 30.06.24 ca. 11:00 Uhr bis Freitag, 31.05.24 ca. 11.30 Uhr eine Dreieckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

