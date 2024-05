Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochsitz angezündet - Polizei sucht Zeugen

Altrip (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei um 16:50 Uhr ein brennender Hochsitz am Waldrand der K13 gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinauen löschte den Brand. Durch das Feuer wurde der Hochsitz sowie angrenzende Baumkronen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an. Zeugen des Ereignisses werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

