POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Werdohl (ots) - Zwischen Montagmittag und Mittwochabend wurde am Eggenpfad in einen Keller eingebrochen. Unbekannte traten eine Tür ein und entwendeten Sommerreifen und Hochdruckreiniger. (cris)

