POL-MK: Einbruch in Keller

Menden (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde in den Kindergarten an der Walburgisstraße eingebrochen. Die Eindringlinge richteten diverse Schäden in den Räumen an, indem sie Türen aufhebelten bzw. es versuchten. Sie nahmen eine Geldkassette sowie diverse Schlüssel an sich. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

