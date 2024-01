Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alten Heizkessel gestohlen/ Pkw beschädigt

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Am Mittwochmorgen wurde an der Straße Überm See ein Heizkessel, der vor dem Haus stand, gestohlen. Der Kessel war zwar von der Straße aus kaum zu sehen. Dennoch muss ihn ein Schrottsammler entdeckt und mitgenommen haben. Ein Zeuge berichtete der hinzu gerufenen Polizei, dass er zwei Männer beobachtet habe, die den Kessel in einen weißen Lieferwagen luden.

Auf einem Firmengelände an der Straße Grünewald in Meinerzhagen wurde am Mittwochvormittag, zwischen 6 und 12.20 Uhr, die Heckscheibe eines Opel Corsa eingeschlagen. An der Höherstraße in Kierspe zerschlugen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Frontscheibe und einen Scheinwerfer eines Peugeot 206+ und zerbeulten die Motorhaube. (cris)

