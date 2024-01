POL-MK: Altpapiercontainer brennt

Iserlohn (ots) - Einer 70-jährigen Frau wurde am Mittwochmorgen der Rollator gestohlen. Sie hatte das Hilfsmittel gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Baarstraße, neben ihrem Wagen, abgestellt und im Pkw auf ihren Mann gewartet. Der kam einen Augenblick später und vergaß, den Rollator einzuladen. Als das Paar einige Minuten später zurückkehrte, war der Rollator weg. Das Paar erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen bitte an: ...

