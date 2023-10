Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Am 06.10.2023, im Zeitraum von 7:30 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Straße "Buchenweg" in Reinsfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen weißen, in der Straße Buchenweg ordnungsgemäß geparkten Transporter und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Danach entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Anhand der festgestellten Beschädigungen am geparkten Fahrzeug, könnte es sich bei dem Fahrzeug des flüchtigen Fahrzeugführers um einen Lkw handeln. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsvorgang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

