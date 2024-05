Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung endet in Polizeigewahrsam

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr konnte ein 43-jähriger Mann in der Prinz-Luitpold-Straße beobachtet werden, wie er mit einem Messer geparkte PKW zerkratzte. Der 43-Jährige war derart alkoholisiert, dass er augenscheinlich nicht mehr wegefähig war. Auf Grund dessen und zur Verhinderung weiterer Taten wurde er durch die kontrollierenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. An insgesamt drei Fahrzeugen konnten frische Kratzspuren festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

