Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Unbefugte Fahrt auf Radlader unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Freitag gegen 03:20 Uhr erlangte die Polizei Kenntnis davon, dass Am Germansberg drei Personen mit einem Radlader durch die Straße fahren würden. Die drei 17-jährigen Insassen konnten durch die Polizei noch mit dem Radlader fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Den Radlader hatte der Fahrer zuvor von einer Baustelle in der Windthorststraße aus unbefugt gestartet. Anschließend unternahm er gemeinsam mit seinen zwei Freunden eine Spritztour. Bei allen Jugendlichen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille. Auf Grund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Radlader wurde wieder zur Baustelle zurückgebracht und verschlossen. Da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun nicht nur die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Trunkenheitsfahrt und dem unbefugten Gebrauch des Radladers, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

