Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener LKW-Fahrer

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein 56-Jähriger LKW-Fahrer in Mutterstadt kontrolliert. Dieser fuhr seinen eigenen Angaben bereits angetrunken mit seinem LKW samt Sattelauflieger von Frankreich nach Mutterstadt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei weist noch einmal eindringlich daraufhin den Konsum von Alkohol/Betäubungsmittel und die Teilnahme am Straßenverkehr konsequent zu trennen. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell