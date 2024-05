Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240502-1-pdnms Polizeiliche Unterstützung des Gerichtsvollziehers, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 30.04.2024 gab es insgesamt drei miteinander im Zusammenhang stehende polizeiliche Einsätze in Eckernförde. Hintergrund aller Einsätze waren zivilrechtliche Angelegenheiten zwischen einem Vermieter und dessen Mietern. Im Verlauf der Einsätze aufkommende mögliche strafrechtliche Aspekte sind Gegenstand nun laufender Ermittlungen. Zunächst sollte der Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes Eckernförde bei der Vollstreckung seiner Maßnahmen, der Räumung einer Wohnung im Kakabellenweg, unterstützt werden. Diese Unterstützung verlief problemlos. Bei dem zweiten Einsatz bat der Vermieter der Wohnung um polizeiliche Unterstützung. Auch hier war der Polizeieinsatz von kurzer Dauer, da die Fragen des Vermieters schnell geklärt werden konnten. Bei dem dritten und letzten Einsatz an diesem Dienstagabend kam es zu Streitigkeiten zwischen den ehemaligen Mietern und dem Vermieter. Die ehemaligen Mieter wollten noch Gegenstände aus der Wohnung mitnehmen. Mit diesem Verhalten war der Vermieter jedoch nicht einverstanden. Er rief daraufhin die Polizei. Bei dem Eintreffen der Polizei hatten sich die Mieter bereits entfernt. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme seiner Wohnung stieß der Vermieter auf diverse verdächtige Gegenstände. Diese zeigte er der eingesetzten Streifenwagenbesatzung. Darunter waren auch militärische Gegenstände, die von den Einsatzkräften vor Ort nicht zweifelsfrei definiert werden konnten, so dass der Kampfmittelräumdienst angefordert wurde. Dieser sicherte die Gegenstände und stellte sie sicher. Eine Auswertung, auch der strafrechtlichen Relevanz, steht noch aus und wird durch die zurzeit ermittlungsführende Dienststelle Polizeirevier Eckernförde durchgeführt.

