POL-NMS: 240430-1-pdnms Einsatz auf vier Pfoten: Hoher Besuch bei den Diensthunden

Neumünster (ots)

Am 25.04.2024 war Staatssekretärin Frau Finke bei der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Neumünster zu Besuch.

Am Donnerstagvormittag konnte sich Staatssekretärin Magdalena Finke selbst einen Überblick verschaffen, wie fleißig Polizeihunde arbeiten. Im Rahmen einer kleineren Vorführung zeigten "Joker" und Co., wofür sie ausgebildet wurden. Besonderes Interesse weckte hier der neu ausgebildete Datenträger-Spürhund der Polizei Neumünster. "Joker" hilft den Kollegen unter anderem im Bereich Cyber-Kriminalität, denn es gelingt ihm auch gut versteckte USB-Sticks, Festplatten und Handys zu finden. Beeindruckend auch für alle Anwesenden, die sich von dieser Demonstration und weiteren Einblicken die Vielfältigkeit des Diensthundewesens zeigen ließen. Bei einem anschließenden persönlichen Gespräch kam man so noch in einen netten Austausch.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell