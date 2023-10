Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Parkenden Pkw übersehen

Hochdorf-Assenheim (ots)

Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kollidierte am frühen Samstagabend ein 55-jähriger aus Mutterstadt mit seinem Kleinkraftrad in der Hauptstraße mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der 55-jährige zog sich durch den Aufprall eine Verletzung am Handgelenk zu. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

