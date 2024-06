POL-MK: Drei Männer beobachtet, die einen Cityroller stahlen

Iserlohn (ots) - Aus einem am Instenburger Weg abgestellten weißen VW Touran wurden in der Nacht zum Donnerstag ein mobiles Navigationsgerät und Kleingeld entwendet. In derselben Nacht wurde am Glatzer Weg ein weißer Kia Ceed durchwühlt. Dort erbeutete der Täter u.a. Geld, eine Fernsteuerung, einen Rucksack, Schlüssel und den Fahrzeugschein. Aus einer Tiefgarage an der Untergrüner Straße haben Unbekannte am ...

mehr