POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.04.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Thiede

PK SZ-Bad (ots) - Sachbeschädigung: Am Samstag, 20.04.2024, gegen 12.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in SZ-Bad zu einer Sachbeschädigung. Aufgrund von lauter Musik fühlte sich ein 36-jähriger Mann in seiner Ruhe gestört. Nach dem der Verursacher sich weigerte die Musik leiser zu stellen, beschädigte der 36-jährige Mann durch einen Fußtritt die ...

