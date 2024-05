Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Gevelsberg (ots)

Am 30.04.2024, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw die Hagener Straße. In Höhe der Hausnummer 284 fuhr der 36-Jährige auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 31-jährigen Gevelsbergerin auf und schob diesen wiederum auf den davor verkehrsbedingt stehenden Pkw eines 59-jährigen Hageners. Die 31-Jährige und der 59-Jährige wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5250 Euro.

