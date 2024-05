Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in einem Imbiss in der Rosendahler Straße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Montag, den 29.04.2024, 12 Uhr bis zum Dienstag, den 30.04.2024, 9 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Imbisses auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier durchsuchten der oder die Täter den Imbiss nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, bevor sie in unbekannter Richtung flüchteten.

