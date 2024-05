Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hattingen (ots)

Am 30.04.2024, gegen 15:05 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Wuppertaler mit seinem Krad die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Bredenscheider Straße. In Höhe der Begrünung verlor der 49-Jährige die Kontrolle über das Krad und stürzte nach rechts in den entgegenkommenden Pkw einer 52-jährigen Hattingerin. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

