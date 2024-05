Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: provokanten Poser gestoppt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Dienstagmittag wurde eine Streife der Polizei auf einen V8-Boliden aufmerksam, der diese durch mehrmaliges absichtliches hochdrehen des Motors im innerstädtischen Bereich offenbar provozieren wollte. Den speziell geschulten Beamten kam dieses V8-Getöse allerdings nicht nur extrem unnötig, sondern auch ungewöhnlich laut vor. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 22-Jährigen und seiner 20-jährigen Begleiterin wurde dann festgestellt, dass die ohnehin geänderte Abgasanlage eines Zubehörherstellers illegal modifiziert wurde. Anstatt geräuschdämmender Mittelschalldämpfer wurden einfache Rohre eingesetzt, was den auffallenden Klang erklärte. Außerdem kam es zu Schleifspuren an einem Reifen, weil das Fahrzeug einen Seitenschaden aufwies, der in Verbindung mit der Tieferlegung dafür sorgte, dass die nötigen Abstände zwischen Reifen und Karosse nicht mehr vorlagen. Die Fahrt für die Beiden war damit beendet. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro, sowie mindestens einen Punkt in Flensburg zu. Einen Eindruck dürfte die Fahrt bei der Beifahrerin sicher hinterlassen haben, was vermeintliches Ziel des 22-Jährigen war. Ob dieser allerdings positiv ausfiel bleibt abzuwarten...|past

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell