Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsunfall auf der B 48 mit drei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagvormittag wurden bei einem Vorfahrtsunfall auf der B 48 drei Personen leichtverletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis wollte von der A 63 kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Münchweiler fahrenden PKW, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Im vorfahrtsberechtigten Fahrzeug wurden drei Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, es wurden bei ihm jedoch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Nachdem ein Drogentest positiv auf Amphetamin verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren von Münchweiler und Winnweiler sowie die Polizei beteiligt.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell