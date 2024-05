Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand in einem Mehrparteienhaus, Frankenholzer Straße, 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

Am Abend des 30.04.2024 kam es in einem Mehrparteienanwesen in der Frankenholzer Straße in Bexbach zu einem Brandgeschehen in einem Waschraum im ersten Obergeschoss. Die im Anwesen befindlichen Anwohner blieben unverletzt und konnten sich bereits vor Erscheinen der Rettungskräfte rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten entstand erheblicher Sachschaden in mittlerer, fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Ein Teilbereich der Frankenholzer Straße musste für die Löschmaßnahmen für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Das Anwesen ist vorübergehend nicht bewohnbar.

