POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots) - Am 29.04.2024, gegen 18:00 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Straße "Mariannenweg" in 66440 Blieskastel. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zur Haustür des Anwesens und beschädigte diese, indem er von außen mehrfach einen unbekannten Gegenstand (vermutlich Stein) gegen die Tür warf. Außerdem verursachte er auf unbekannte Art und Weise eine Eindellung in der Haustür. An der Tür entstand Sachschaden. Von einem Versuchten ...

