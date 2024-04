POL-HOM: Brand von Mülltonnen

Blieskastel (ots) - In dem Zeitraum vom 25.04.2024, 21:30 Uhr - 26.04.2024, 17:00 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem PKW (blauer Skoda Octavia). Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den Pkw, indem er diesen mit schwarzer Farbe großflächig beschmiert. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Schwesterntalstraße in Blieskastel, zwischen den Anwesen 9 und 13, am linken Fahrbahnrand abgestellt. Bei der ...

