Blieskastel (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2024 und den Morgenstunden des 22.04.2024 kam es in der Blickweilerstraße in Blieskastel zu einem Diebstahl eines hochwertigen Wohnwagens der Marke Tabbert. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Wohnanhänger vom verschlossenen Gelände eines dort ansässigen Betriebs. Zu einem weiteren Diebstahl eines Wohnwagens kam es in Blieskastel-Blickweiler. In der Nacht vom ...

