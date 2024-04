POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Dürerstraße, 66424 Homburg

Homburg (ots) - Am 18.04.2024, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem sogenannten Blitzer-Anhänger in der Heinrich-Spoerl-Straße in Homburg. Ein dunkel gekleideter Täter wurde zur Tatzeit von einem blauen Ford Fiesta zum Tatort transportiert, ehe dieser die dortige Geschwindigkeitsmessanlage mittels weiß / grauer Farbe besprühte und so zumindest vorübergehend unbrauchbar machte. ...

mehr